Adana amatörde heyecan başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'DA 1 Ekim Salı günü saat 17.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenecek olan 'Amatör Ligler Açılış Töreni' öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi. Amatör spora gönül veren herkesi törene davet eden Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Dr. Kazım Bozan, "Sporun olduğu yerde dostluk, barış ve kardeşlik vardır" dedi. Törende, 'Amatör Spora Adanmış Hayatlar Onur ve Vefa' ödüllerinin yanı sıra 'Yılın Enleri' töreni de gerçekleştirilecek. Başkan Dr. Bozan, "Bu yıl 'Amatör Haftası'nın da açılışını aynı gün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde yapmayı planlıyoruz. Amatörün bayram günü olan bu günde, başkanından antrenörüne, sporcusundan seyircisine tüm amatör camiasını davet ediyoruz" dedi.