Antepfıstığında bakım ve budama zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Araban ilçesinde bölgenin en önemli gelir kaynaklarından olan antepfıstığı ağaçlarında hasat döneminde kurtların önüne geçmek için bakım ve budama çalışmaları başladı. 113 bin 650 dönüm Antepfıstığı bahçesinde yaklaşık 2-2,5 hafta önce biten hasat döneminin ardından yeni dönem için hazırlıklar başladı. 2020 yılı hasat dönemi için ne hazırlık yapan Arabanlı üreticiler Antepfıstığı bahçelerine bakım ve budamalarına start verdi. Üreticiler, bir sonraki hasat döneminde daha fazla verim alabilmek için özenle bakım ve budama işlerini yürüyor. Üreticilerden Vakkas Çevik, hasat döneminin verimli olması kadar ağacın uzun ömürlü olması için de ağaçların bakım ve budamasının önemli olduğunu vurguladı.