Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Antepfıstığında bakım ve budama zamanı

Antepfıstığında zamanı

Giriş Tarihi: 29.9.2019
Antepfıstığında bakım ve budama zamanı
GAZIANTEP'IN Araban ilçesinde bölgenin en önemli gelir kaynaklarından olan antepfıstığı ağaçlarında hasat döneminde kurtların önüne geçmek için bakım ve budama çalışmaları başladı. 113 bin 650 dönüm Antepfıstığı bahçesinde yaklaşık 2-2,5 hafta önce biten hasat döneminin ardından yeni dönem için hazırlıklar başladı. 2020 yılı hasat dönemi için ne hazırlık yapan Arabanlı üreticiler Antepfıstığı bahçelerine bakım ve budamalarına start verdi. Üreticiler, bir sonraki hasat döneminde daha fazla verim alabilmek için özenle bakım ve budama işlerini yürüyor. Üreticilerden Vakkas Çevik, hasat döneminin verimli olması kadar ağacın uzun ömürlü olması için de ağaçların bakım ve budamasının önemli olduğunu vurguladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Antepfıstığında bakım ve budama zamanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN