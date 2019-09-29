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Yusuf ilk kez kutladı

Giriş Tarihi: 29.9.2019
Down sendromlu Yusuf ilk kez doğum günü kutladı
KİLİS Belediyesi Gıda Bankası tarafından down sendromlu 6 yaşındaki Yusuf Bozkır'a doğum günü etkinliği düzenlendi. Doğuştan down sendromlu olan Yusuf Bozkır'ın hiç doğum günü kutlanmadığını öğrenen Kilis Belediyesi Gıda Bankası personeli, Yusuf'a sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenlendi. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya çok sayıda vatandaş destek verdi. Gıda Bankası görevlisi Burcu Gülocak, Yusuf Bozkır ile ailesinin Gıda Bankasından yardım aldıklarını ifade ederek, "Yusuf'un hiç doğum günü kutlamadığını öğrendik. Bunun üzerine doğum günü düzenlemeye karar verdik. Bugün Yusuf adına doğum günü organizasyonu yaptık. Yusuf'un daha önce hiç doğum günü olmamış, daha önce bu heyecanı hiç yaşamamış, ona unutamayacağı bir gün yaşatmak istedik. Bu konuda sosyal medyadan duyuru yaptıktan sonra Kilis halkı çok büyük destek verdi. Kilis Belediyesinin Kadın Meslek Zenginleştirme merkezleri ile belediye birimleri destek verdi" dedi.
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Down sendromlu Yusuf ilk kez doğum günü kutladı
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