Niğde’de diyabet okulu

BUGÜN NELER OLDU

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırması Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığının yürütmüş olduğu "Türkiye Diyabeti Önleme ve Kontrol Programı" kapsamında diyabet hastalarına eğitim verilecek. ''Diyabet Okulu'' adı altında gerçekleşecek eğitimlerde diyabet hastalarının hastalıkla doğru mücadele etmesi için diyabette genel bilgiler, diyabetin komplikasyonları, İnsülinler, ilaçlar, kendi kendine şeker takibi ve diyabette beslenme ve egzersiz konu başlıklarında eğitimler düzenlenecek. Eğitimler Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kliniği uzmanı, iç hastalıkları kliniği uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist ve diyabet eğitim hemşiresi tarafından 26 Eylül 2019 Perşembe günü 10.00'da Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırması Hastanesi Eğitim Salonunda başlatılacak.