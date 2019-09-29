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’nden 1923 bisiklet hediyesi

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2019
Şahinbey Belediyesi’nden 1923 bisiklet hediyesi
GAZIANTEP Şahinbey Belediyesi öğrencileri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla 1923 öğrenciye daha bisiklet hediye etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı törende, öğrencileri eğitim ve spora teşvik etmek amacıyla yaptıkları projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi. Şahinbey Spor Köyü'nde düzenlenen törende konuşan Başkan Tahmazoğlu, "Bugüne kadar Çanakkale ziyaretleri, spor ayakkabısı, bisiklet ve daha farklı projelerle çocuklarımızın geleceğe hazırlanmalarına katkıda bulunmaya çalıştık. Uçak tahsisi olursa büyük ilgi gören Çanakkale seferlerine yeniden başlayacağız. Çocuklarımız milli ve manevi değerlerini tanıyarak daha iyi gelişirler" dedi.
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Şahinbey Belediyesi’nden 1923 bisiklet hediyesi
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