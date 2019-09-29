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Saklı güzellik:

Giriş Tarihi: 29.9.2019
Saklı güzellik: İncebel Şelalesi
OSMANIYE'NIN Haraz Yaylası Cebel Vadisi'nde bulunan İncebel takım şelaleleri doğa tutkunlarının vazgeçilmez durağı oldu. İncebel Şelalesi, Amanos dağlarının güzellikleri arasında yer alan, 20 metreden akan suları ve doğal havuzu ile ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Adana doğa tutkunları Amanos Dağları Cebel Vadisi'nde bulunan İncebel Kanyonu'na doğa yürüyüşü düzenledi. Doğa tutkunları, Karadeniz'i aratmayan orman dokusuna sahip kanyonda 12 kilometre boyunca 4 saatlik bir yürüyüşle Çona Deresi üzerinde bulunan İncebel Şelalesi'ne ulaştı. Gördükleri manzaraya hayran kalan kulüp üyeleri şelalenin döküldüğü doğal havuzun soğuk sularına girerek serinlemenin tadını çıkardı.
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Saklı güzellik: İncebel Şelalesi
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