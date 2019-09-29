Tömük’te yolu kapatan aile: Gerçek mağdur bizim ailemiz

BUGÜN NELER OLDU

ilçesine bağlı Tömük Mahallesi Güney sokakta Hakkı Top ve hissedarları arazilerinden geçen yolu tapulu arazilerinin içerisinden geçtiği gerekçesi ile kapattıklarını, gerçek mağdurun kendilerinin olduğunu söylediler. Hakkı Top, "Yolun kazılarak kapatılmasından dolayı mahalleli vatandaşlar bizi suçluyor ancak hiç kimse bize neden yolu kapattığımızın sebebini sormuyor. Burada gerçek mağdur vatandaş değil biziz. Çünkü imar planında olmayan araziye yol yapılmış. Şu anda kapattığımız yol bizim tapulu arazimiz. 8 dönümlük arazimizin içinden geçen yol nedeni ile mağdur duruma düştük. 8 dönümün 3 dönümü yola gidiyor. Kalan arazi de hiçbir işe yaramıyor'' dedi. ''Burası özel mülktür'' tabelası asarak 400 metre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki yolu kazıp 110 adet limon fidanı diktiklerini dile getiren Hakkı Top ile arsa hissedarlarından Hasan Solaklı, Tapularını göstererek, "Yol bizim arazimizin içinden geçiyor ve imar planında buradan yol geçmiyor. Yolu yapalım ancak adaletli yapalım. Yol yıllarca bizim arazimizden geçerek kullanıldı. Arazinin karşısındaki bahçeden alınmadı. Hâlbuki yola giden arazinin yarısı karşıdan yarısı da bizden olması gerekirken tamamı bizim araziden gitmiş. Biz de bu haksızlığa dur demek istedik. Burada haksızlık var ve biz adalet istiyoruz. Yolun gitmesi için bizden 3 metre karşıdan da 3 metre kullanılmalı bizim isteğimiz bu. Burada yol kapandı diye vatandaşın mağduriyeti yok. Var olan mağduriyet bizim çünkü yıllarca bizim arazimiz işgal edilmiş" dedi.