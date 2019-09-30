Adana’nın kapıları lezzete açılacak

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Adana'da bu yıl 3. kez "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla düzenlenecek Lezzet Festivali, 300 binden fazla ziyaretçiye kapılarını açmaya hazırlanıyor. Kentin geleneksel mutfak kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlayan ve geçen yıl 180 bin civarında kişi tarafından ziyaret edilen festival, bu yıl 4-6 Ekim'de, Merkez Park'ta gerçekleştirilecek. "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla düzenlenen festival kapsamında, kente 13 ülkeden de şefler gelip yöresel sunumlarını gerçekleştirilecek. Festivalde, "gastro şovlar", tadım seansları, söyleşiler ve mutfak atölyeleri gerçekleştirilecek, ziyaretçiler Adana'nın kebabından şalgamına, şırdanından böreğine kadar çeşitli lezzetlerini tatma şansı yakalayacak. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, festival hazırlıklarında son aşamaya geldiklerini söyledi. "Büyük Akdeniz Şöleni"nde, hem Adana hem Türkiye hem de yurt dışından misafirlerle birlikte olacaklarını ifade eden Demirtaş, "Festivale 11 ülkeyi davet ettik, Uzak Doğu'dan da 2 ülke gelecek ve toplam 13 ülke olacak. Geçen seneye göre, festivale katılan işletme sayısında da 2 kata yakın artış var" dedi. Geçtiğimiz yıl 180 bin civarında katılım olduğunu, bu sene festivalin çok daha heyecanlı olacağını vurgulayan Demirtaş, "Şu anda kentimizde, festival tarihinde oteller doldu. Artık, Mersin ve Osmaniye gibi çevre illerin otelleri de dolmaya başlıyor. İnşallah gelen misafirlerimizi dışarıda bırakmayacağız. Adana çok misafirperver bir il. Vatandaşlarımız kendi kapılarını da açacaklar. Onun için gelen misafirlerimizin 'Dışarıda kalır mıyız?' gibi bir endişeye kapılmalarına gerek yok" diye konuştu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da bu festivalin özellikle iç turizme bir hareket getirdiğini kaydetti. Organizasyonun, kent için çok faydalı bir etkinlik olduğunu aktaran Bağlıkaya "Festival, Adana'yı belli bir süre içerisinde ulusal ve uluslararası gündemde tutuyor. İç turizmi olmayan şehirlerin dış turizmi de olmuyor. İç turizm için çok önemli bir hareket, yavaş yavaş yabancı konukları da ağırlamaya başlıyorlar. Güzel bir yolda ilerliyor diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.