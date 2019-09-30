‘Alzheimer Olabilir miyim?’ paneli düzenlendi…

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Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Girne Ada Lions Kulübü ve Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, 'Alzheimer olabilirmiyim?' başlıklı bir panel düzenlendi. Açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü Uzman Dr. Nüket Vural'ın yaptığı panele, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Levent Şenyüz, Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Esen Yalın Aktoprak ve Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Alev Ulubay'ın yanı sıra akademisyenler, uzmanlar ve davetliler yoğun ilgi gösterdi. Panelin açılışında söz alan Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Levent Şenyüz Alzheimer hastalığını gündeme getirmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen panelin katılımcılarına ve emeği geçenlere teşekkür etti. Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Esen Yalın da çağımızın hastalığı Alzheimer'a dikkat çekmek için düzenlenen panele ev sahipliği yapan Girne Üniversitesi'ne, başta Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rüveyde Bundak'a, organizasyonda katkısı bulunanlara ve konuşmacılara ayrı ayrı teşekkürlerini sundu. KKTC Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Alev Ulubay ise Alzheimer'ın hastasının yanı sıra ailesini de büyük sıkıntıya sokan, erken teşhis edilmediği durumlarda daha büyük sorunlara yol açan ve görülme sıklığı artan bir hastalık olduğunu vurguladı.