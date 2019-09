BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Anneye Süt Bebeğe Can Projesi" ile kentteki anne adaylarına aylık 8 litre süt dağıtılması planlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Belediye Meclisi Salonu'ndaki tanıtım toplantısında, hayata geçirdikleri projelerde ve çalışmalarda her zaman insanı merkeze koyduklarını söyledi. Şahin, çocukların sağlığı açısından önemli olan okul sütü projesi devam ederken anneler ve bebekleri için de süt dağıtımı projesini hayata geçirmeye karar verdiklerini dile getirdi. Annelerin doğru beslenememesi durumunda bebeklerin sağlık sorunları yaşayabildiğini kaydeden Şahin, "Bu şehirde şu anda yıllık 500 bin ton süt üretiliyor. Süt üreticileri birlik başkanlarını çağırdık, görüştük. Bizim bebeğimizi, gelecek nesillerimizin sağlığını ve annelerimizi korumak için anneye süt, bebeğe can diyerek, bu sütleri ürettik. Sütleri ihtiyacı olan herkesin kapısına ulaştıracak sistemi de kuruyoruz. Kimin süt ihtiyacı varsa Büyükşehir Belediyesi olarak bunu karşılayacağız" diye konuştu. Vali Davut Gül de okula giden çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde süt dağıtıldığını hatırlatarak, Büyükşehir Belediyesinin başlattığı projenin de en az okul sütü projesi kadar önemli olduğunu söyledi. Projenin hem Gaziantepli üreticilere hem süt tüketimine hem de bebek ölüm oranlarının azaltılmasına katkı sağlayacağını belirten Gül, "Annelere süt dağıtılması projesinin diğer şehirlere de yayılacağını düşünüyorum" diye konuştu.