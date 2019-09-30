AOSB, öğrencilerle sanayici arasında köprü kuruyor

BUGÜN NELER OLDU

Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü, bölgede bulunan meslek lisesi öğrencileriyle sanayicileri buluşturmaya devam ediyor. Ulusoy Tekstil Genel Müdürü Mehmet Ulusoy ve Genel Müdür Yardımcısı Arif Şener, bölge içerisinde bulunan özel bir lisenin öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar da katıldı. AOSB'de sanayicilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman yetiştiren okulun öğrencilerine; iş hayatındaki tecrübelerini ve personel alımında dikkat ettikleri hususları anlatan Genel Müdür Mehmet Ulusoy, konuşmasında iletişimin ve becerilerin önemine vurgu yaptı. Ulusoy, ''Siz geleceğin çalışanları bizler bugünün iş verenleriyiz ve bir iş veren olarak öncelikle dikkat ettiğim husus personelimin iletişim biçimi, kendini ifade etme şekli, empati yeteneğidir" dedi. AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ise, öğrencilere vakit ayırıp samimiyetle tecrübelerini anlatan Mehmet Ulusoy ve Arif Şener'e teşekkür etti. Akpınar, ''Bu organizasyonun nedeni öğrenciler ve sanayiciler arasında köprü olabilmek. Biz ülke olarak yer altında zengin kaynakları olan bir ülke değiliz, bizim kaynaklarımız sizin gibi değerli gençler. Neyi yapıyorsanız yapın, ama en iyi yapmaya çalışın. Onun dışında bizlere düşen görev varsa biz her zaman sizlere yardımcı olmak için varız'' dedi.