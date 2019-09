Başkan Güler’den Başkan Karalar’a hizmet çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın son 6 ayını değerlendiren AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, seçimden önce söz verdiği hiçbir vaadini yerine getirmediğini kaydetti. Başkan Karalar'ın vaatlerinin tam tersini yaparak işçi çıkarmanın ve hizmet kısıtlamalarının dışında sadece ağladığını belirten Başkan Güler, "Sayın Başkan, vatandaşlar size ağlayasınız diye oy vermedi. Bırakın artık ağlamayı da işinize bakın" dedi.Başkan Karaların seçim meydanlarında 'Çalışanların ekmeğiyle oynamayacağız' demesine rağmen ilk icraatlarının çalışanlarının ekmeğiyle oynamak olduğunu belirten Başkan Güler, "Sayın Başkan koltuğa oturduktan sonra hemen binden fazla çalışanın ekmeğiyle oynadı. İşine son verdikleri bu insanlara 'Sizi yeniden işe alabiliriz' diyorlarmış. İnsanlar da yeniden işe girebilme umuduyla susuyorlarmış. Sayın Başkan, 'Bankamatikçileri çıkarıyoruz' diyerek bir de bu insanları zan altında bıraktı" şeklinde konuştu.Seçimin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen Adana Büyükşehir Belediyesinin hala olumlu bir icraatı bulunmadığını ifade eden Başkan Güler, "Bir de 'Biz susarız projelerimiz konuşur' diyerek insanların aklıyla alay ediyorlar. Bugüne kadar hangi projeniz konuştu da biz duymadık. Bugüne kadar konuşulan tek bir proje oldu. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, İlbank'ın, o da sizden önceki dönemde yaptığı Karataş İçmesuyu Projesi'ydi. Bırakın artık insanları yanıltmayı da hizmet yapın. Hizmet yapın da biz de destek olalım. Sonra hep birlikte sizi alkışlayalım. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Adana'nın ve Adanalı'nın menfaatine olan, olumlu ve güzel projelere her zaman destek vermeye hazırız" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet üretmediği gibi mevcut hizmetlerde de kısıtlamaya gittiğini söyleyen Başkan Güler, "İşçi çıkardınız, gençlik merkezlerini kapattınız, otobüsleri azalttınız, özellikle Cumhur İttifakı'nın kazandığı ilçelerdeki iş makinelerini geri çektiniz, vatandaşın işine ve eşine gidip geldiği otobüslerin sayısını azalttınız, vatandaşın sofrasına götürdüğü ekmek çeşidini ve sayısını azalttınız, ortaya koyduğunuz bir proje yok. Sonra da çıkıp, 'Biz tasarruf yaptık. Bir sıfır Adana kazandı' diyerek her yeri afişliyorsunuz. Siz hizmet yaparsanız Adana kazanır. Adana'nın kazanması için hizmet yapmalısınız" dedi.Başkan Güler, "Sayın Başkanın ve ekibinin en başarılı olduğu tek şey algı ve ağlayarak bahane üretmek. Örneğin bayram arifesi meclisten borçlanma yetkisi istedi. Biz de parayı nereye harcayacaklarını bilmediğimiz için borçlanma yetkisine karşı çıktık. Sayın Başkan çıktı 'Ey işçiler biz sizin maaşınızı ödeyecektik. Ama Cumhur İttifakı karşı çıktı' diyerek insanları yanıltmaya çalıştı. Halbuki, belediyenin çalışanlarının alacaklarını ödeyecek geliri var. Buna rağmen çalışanlarının içeride alacağı var. Ve biz bunu bildiğimiz için hep şunu sorduk. Ve sormaya da devam edeceğiz. Çalışanların alacağından daha önemli ne ödemen var da işçiye ödeme yapmıyorsun. Çalışanların alacağından daha önemli gördüğünüz şey neyse açıklayın da biz de bilelim? Ama hala bir cevap alamadık. Yine geçen aylarda, sivrisinekle etkin bir mücadele olmamasına rağmen şehrin her yerini sinekle mücadele afişleriyle donatılar. Sinekle mücadele reklamı yerine sinekle etkin mücadele yapsalardı Adanalı rahat edecekti. Maalesef hiç bir hizmet yok. Hiç bir olumlu icraat yok. Ama şehrin her yeri afişlerle dolu. Yaptıkları ve başarılı oldukları tek şey reklam ve algı" dedi.Başkan Karalar'ın vaatlerinden birinin de suya yüzde 30 indirim sözü olduğunu hatırlatan Başkan Güler, "Sayın Başkan bu vaadini de unutmaya çalıştı. Ama Cumhur İttifakı olarak buna müsaade etmedik. Sürekli gündeme getirdik. Sonunda bizim baskımızla Eylül ayı içinde ASKİ Olağanüstü kurulunu toplayarak yüzde 20 indirim yapma sözü verdi. Ama bu sözünü de unutmuş olacak ki Eylül ayında ASKİ olağanüstü kurulunu toplamadı. Ve biz de Adanalı adına bunun takipçisi olacağız" dedi.