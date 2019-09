Demirtaş: İlk önceliğimiz vatandaşa hizmet etmek

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşa iyi hizmet etmenin her zaman birinci öncelikleri olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, Sarıçam Kaymakamlığı ile yeni binasında hizmet vermeye başlayan Yüreğir Kaymakamlığına ziyaretlerde bulundu. Demirtaş, Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan ile Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'den ilçelerin genel durumu hakkında bilgiler almasının ardından her iki Kaymakamlıkta da Açık Kapı Büroları ile İlçe Nüfus Müdürlüklerinde incelemeler gerçekleştirdi. Kaymakamlıklarda gerçekleştirdiği inceleme ziyaretlerinin ardından bir açıklama yapan Vali Demirtaş, vatandaşa iyi hizmet etmenin her zaman birinci öncelikleri olduğunu vurgulayıp, ''Bizler vatandaşımızın en iyi koşullarda ve kaliteli hizmet almaları için elimizden geleni daima yapacağız. Bu konuda ilimizde görevli tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcilerimizin de aynı hassasiyeti gösterdiklerinden hiç şüphe duymuyorum'' dedi.