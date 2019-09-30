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FF 1. Lig'de sahasında Altay
ile 3-3 berabere kalan Adanaspor
galibiyete hasret kaldı. Teknik direktör Levent Eriş
, hiç umulmadık pozisyonlardan pozisyon verdiklerini belirterek, "İnanılmaz derecede savunma zafiyeti yaşıyoruz. Kaybetmek bizim adımıza zor ama kazanmak adına bu kadar yakınken berabere bitirmekte bizim adımıza bir o kadar üzücü"
dedi.
OYUNCULARIMIZI KAZANACAĞIZ
Eriş, sözlerine şöyle devam etti: "Maalesef 3 kere öne geçtiğimiz, 3'ünde de çok basit yediğimiz goller sonucunda kazanmayı çok istediğimiz Altay müsabakasını berabere tamamladık. Biz de çok oyuncumuzdan faydalanmaya çalışıyoruz. Maç oynadıkça performanslarını yükseltmeye çalışıyoruz ama bunun için de maalesef böyle zaman zaman hak etmediğimiz puan kayıplarına sebep oluyoruz. Bunun için biz inat ettikçe bu çocuklarımızı kazanmanın yoluna gideceğiz. Kazanırken de böyle puan kayıpları oluyor maalesef."
GİDEN BİZİM PUANIMIZ OLDU
Eriş, "Son 15 dakikası yine 10 kişi oynamış bir takım olarak yine istediğimiz 3 puanı alamadık ama bunun sadece bir penaltıyla özdeşleştirmek doğru değil ama bazı şeyleri çok abarttığımıza bugün de şahit olduk. Ümit ediyorum ki hakemimize not veren değerli gözlemcimiz bunu da dikkate alacaktır.
Değişen hiçbir şey olmayacaktır giden Adanaspor'un 2 puanı olacaktır. Böyle devam ettiği sürece çok camiaların canı yanacaktır"
şeklinde konuştu.
ADANASPOR'UN CANI YANIYOR
MAÇ esnasında kullanılan penaltının iptal edilip tekrarlanmasına da değinen Eriş, "Bu kadar basit hataları yapacak takım olmamalıyız. Penaltı pozisyonunu değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Biz her şeyi abartan bir milletiz. Kural konuluyor ve kalecinin oynamama yerinde durma şartı veriliyor ama kaleci üzerine atılmış bir şutu hareket edip kurtarmayacak mı? Biraz abartıyoruz. Adanaspor'umuzun canı yanıyor" diye konuştu.