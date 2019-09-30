Galibiyete hasret

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de sahasındaile 3-3 berabere kalangalibiyete hasret kaldı. Teknik direktör, hiç umulmadık pozisyonlardan pozisyon verdiklerini belirterek,dedi.Eriş, sözlerine şöyle devam etti:Eriş, "Son 15 dakikası yine 10 kişi oynamış bir takım olarak yine istediğimiz 3 puanı alamadık ama bunun sadece bir penaltıyla özdeşleştirmek doğru değil ama bazı şeyleri çok abarttığımıza bugün de şahit olduk.Değişen hiçbir şey olmayacaktır giden Adanaspor'un 2 puanı olacaktır.şeklinde konuştu.MAÇ esnasında kullanılan penaltının iptal edilip tekrarlanmasına da değinen Eriş, "Bu kadar basit hataları yapacak takım olmamalıyız. Penaltı pozisyonunu değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Biz her şeyi abartan bir milletiz. Kural konuluyor ve kalecinin oynamama yerinde durma şartı veriliyor ama kaleci üzerine atılmış bir şutu hareket edip kurtarmayacak mı? Biraz abartıyoruz. Adanaspor'umuzun canı yanıyor" diye konuştu.