Gazişehir zafer peşinde

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üper Lig'de sezonun flaş takımlarından Gazişehir Gaziantep
, bugün sahasında konuk edeceği Göztepe
'yi de mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Sezona Fenerbahçe mağlubiyetiyle başladıktan sonra muhteşem bir çıkış yakalayan kırmızısiyahlılar, oynadığı son 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Son olarak bu hafta içinde Türkiye Kupası
'nda Kırıkkale Büyük Anadoluspor
'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Gazişehir
'de teknik direktör Marius Sumidica
, Göztepe
karşısında da baskılı oyunla istedikleri sonucu alacaklarına inanıyor. Hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep temsilcisinde teknk adam Sumidica, "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız"
dedi.