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Gazişehir zafer peşinde

Süper Lig’in 6. hafta kapanış mücadelesinde bugün evinde Göztepe ile saat 20.00’de karşı karşıya gelecek olan Gazişehir galibiyet serisine devam etmek istiyor

Giriş Tarihi: 30.9.2019
Gazişehir zafer peşinde
Süper Lig'de sezonun flaş takımlarından Gazişehir Gaziantep, bugün sahasında konuk edeceği Göztepe'yi de mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Sezona Fenerbahçe mağlubiyetiyle başladıktan sonra muhteşem bir çıkış yakalayan kırmızısiyahlılar, oynadığı son 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Son olarak bu hafta içinde Türkiye Kupası'nda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Gazişehir'de teknik direktör Marius Sumidica, Göztepe karşısında da baskılı oyunla istedikleri sonucu alacaklarına inanıyor. Hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep temsilcisinde teknk adam Sumidica, "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
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Gazişehir zafer peşinde
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