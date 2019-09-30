Gazişehir zafer peşinde

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de sezonun flaş takımlarından, bugün sahasında konuk edeceği'yi de mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.Son olarak bu hafta içinde'nda'u deplasmanda 4-0 mağlup eden'de teknik direktörkarşısında da baskılı oyunla istedikleri sonucu alacaklarına inanıyor. Hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep temsilcisinde teknk adam Sumidica,dedi.