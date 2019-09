Gençlerin sorunları çalıştayda konuşuldu

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Gençlik Komisyonu tarafından Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Gençlik Çalıştayı düzenlendi. Bağımlılıkların ele alındığı çalıştayda madde-alkol bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, alışveriş-tüketim bağımlılığı, duygusal bağımlılık ve oyun-teknoloji bağımlılığı konuşuldu. Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde toplanan çalıştayın açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gençlerin, koruyucu ve önleyici tedbirler hususuna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü her kötü sonucu değiştiren yaklaşım burada yatıyor. Dünya hızla değişiyor. Gençlerimizin sorunlarına eğilebilmemiz için onları dinlememiz gerekiyor. Sizin bakış açınızla çözüm üretmek gerekiyor" dedi. Gaziantep Valisi Davut Gül ise, bağımlılığın sadece gençlerin meselesi olmadığını tüm toplumun meselesi olduğuna dikkati çekerek, "Bağımlılık denilince ilk akla, uyuşturucuyla mücadele geliyor. İnsanlara en kolay gelen yöntem, 'polis sayısı artsın, polis sokak başlarını tutsun, uyuşturucu gündemimizden çıksın.' Bir şeyi görmemek, bir şeyi yok saymak, onun olmadığı anlamına gelmez. Böyle bir şey yok. Bunun sebeplerine eğilmemiz lazım" diye konuştu. Gençleri merkeze koyarak sorunları tartıştıklarını söyleyen Vali Gül, "İlkokuldan itibaren çocuklarımızın karar merciinde olsun diye gençlik meclislerini kurduk. Özgüveni olmayan, 'hayır' diyemeyen çocuklar ve gençlerin bağımlılıktan kurtulma şansı yok. En büyük sıkıntımız, kendisinin yapmadığını çocuklardan beklemektir. Bu doğru bir yaklaşım değil, çocuklarımız düzgün olsun, kitap okusun, iyi olsun istiyoruz. Özellikle çocuklarımızın anaokulundan itibaren spor yapmasıyla birlikte hareket etme birlikte paylaşma gibi toplumsal kültürü oluşturarak onları hayata alıştırmamız gerekiyor" dedi. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Gaziantep İl Temsilcisi Sabiha Doğan ise, çalıştay için çok heyecanlı bir hazırlık süreci yaşadıklarını belirterek, "Şimdiye kadar birçok etkinlik ve projede yer aldık. Fakat gençlik çalıştayı bizim için çok daha anlamlıydı. Biz gençlik çalıştayını ilan ettiğimiz zaman o kadar çok başvuru oldu ki kimi ne şekilde eleyeceğimize karar vermek bir hayli zaman aldı. Demek ki bağımlılıkla ilgili gençlerimizin bir araya gelerek konuşması gerekiyor" diye konuştu.Gaziantep Gençlik Komisyonu Başkanı Betül Seda Tatar da, "Ayakları üzerinde duran ve geleceğe daha emin adımlarla yürüyen bir Türkiye'nin yarına emanetleri biz gençleriz. Bu nedenle toplumun her konusuyla ilgilenmeliyiz ve beraberinde çözüm odaklı düşünerek problemlerimize son vermeliyiz. Biz gençlerin yaş, cinsiyet ve ırk gözetmeksizin her alanda fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu yüzden son dönemlerde karşımıza çıkan bağımlılık konusunu gençlerin gözünden incelemek istedik" dedi.