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Hatayspor tek golle yetindi

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019
Hatayspor tek golle yetindi
TFF 1. Ligi'nde mücadale eden Hatayspor, kendi saha ve seyircisi önünde Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada bordo-beyazlılara 3 puanı getiren golü 58. dakikada Mirkan attı. Antakya Atatürk Stadı bakımda olduğu için ilk iki iç saha maçını dışarıda oynamak zorunda kalmasına rağmen, Antakya'da oynanan sezonun ilk maçında bordo-beyazlı taraftarlar, tribünlerin bir kısmını boş bıraktı. Tribünlerin büyük bir bölümünü dolduran taraftarlarda 90 dakika boyunca takımlarını hiç susmadan destekledi.
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Hatayspor tek golle yetindi
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