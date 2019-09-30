Hatayspor tek golle yetindi

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Ligi'nde mücadale eden Hatayspor, kendi saha ve seyircisi önünde Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.Antakya Atatürk Stadı bakımda olduğu için ilk iki iç saha maçını dışarıda oynamak zorunda kalmasına rağmen, Antakya'da oynanan sezonun ilk maçında bordo-beyazlı taraftarlar, tribünlerin bir kısmını boş bıraktı.90 dakika boyunca takımlarını hiç susmadan destekledi.