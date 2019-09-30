Hatayspor tek golle yetindi

T
FF 1. Ligi'nde mücadale eden Hatayspor, kendi saha ve seyircisi önünde Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada bordo-beyazlılara 3 puanı getiren golü 58. dakikada Mirkan attı.
Antakya Atatürk Stadı bakımda olduğu için ilk iki iç saha maçını dışarıda oynamak zorunda kalmasına rağmen, Antakya'da oynanan sezonun ilk maçında bordo-beyazlı taraftarlar, tribünlerin bir kısmını boş bıraktı. Tribünlerin büyük bir bölümünü dolduran taraftarlarda
90 dakika boyunca takımlarını hiç susmadan destekledi.