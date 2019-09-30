Jandarmadan hazine avcılarına suçüstü

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Andırın ilçesi Hacıveliuşağı Mahallesi bölgesinde izinsiz kazı yapan hazine avcılarını suçüstü yakaladı. İhbar üzerine harekete geçen KOM şube ekipleri olay yerinde 2 metre çapında ve 7 metre derinliğinde çukur içerisinde izinsiz olarak kaçak kazı yapan (5) şüpheli şahıs suç üstü olarak yakaladı. Jandarma timi hazine avcılarıyla birlikte (1) adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ile olayda kullanılan (1) adet define arama dedektörü ve birçok muhtelif kazı malzemesi ele geçirdi Suç üstü olarak yakalanan S.B., H.İ., H.K., M.T. ve A.K. isimli şüpheliler haklarında yapılan yasal işlemin ardından adliye ye sevk edildi.