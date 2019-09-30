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Kozan’da erkenci mandalina hasadı başladı

Giriş Tarihi: 30.9.2019
Kozan’da erkenci mandalina hasadı başladı
ADANA'NIN Kozan ilçesinde erkenci özelliğiyle bilinen 'okitsu' mandalina hasadına başlandı. Yeşilbucak mahallesi Çobanpınarı mevkiinde sabah erken saatlerde evlerinden çıkan işçiler, minibüslerle bahçelere gelerek erkenci mandalinaları toplamaya başladı. Mandalinaları özenle kesen işçiler, küfelerle yükleyecekleri kamyonun yanına getiriyor. Burada tekrardan elden geçen mandalinalar, ezilmiş olanları ayrıştırıldıktan sonra kasalarla kamyona yükleniyor. Kamyonla sebze haline götürülen mandalinalar, Türkiye nin her bölgesine gönderiliyor. Sezonun ilk mandalina hasadını gerçekleştirdiklerini belirten bahçe sahibi Yusuf Sağlam, "Bahçemizde verim oldukça iyi. Kilogram fiyatını 1 liraya veriyoruz" dedi.
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Kozan’da erkenci mandalina hasadı başladı
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