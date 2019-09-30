Melih ABİ: Çocuk parkı yetersiz kalıyor yeniden düzenlenmesi lazım

BUGÜN NELER OLDU

Çocuk Parkları yavrularımızın taş binalar arasında nefes almasına sağlayan en güzel oyun alanlarıdır.Yalnız bu parkları semt ve mahallelere dengeli dağıtmak lazım.14 yıldan beri Huzurevleri'nde oturduğunu söyleyen bir polis memuru okurumuz çocuk parkının yetersiz kalmasından şikayetçi.Oturduğu semtte bir çocuk parkı var.Huzurevinin hemen arkasında Akın Özdemir Çocuk Parkı.Bir tane kay kay, iki tane salıncak bulunuyor.Daha kapsamlı bir park yeri örneği vermek gerekirse Mavi Bulvar üzerinde Survivor Parkı bulunuyor.Çok güzel bir park.Burada nüfus oranı daha az olmasına rağmen park daha büyük.Huzurevleri'nin nüfusu fazla.Haliyle çocuklar da fazla.Bu sorunu çözmek lazım.Soner Çetin başkanın çocuklar konusundaki duyarlılığını biliyoruz.Bu parka da el atıp iyileştirecektir!mahalle aralarında hız yapan sürücüler tehlike yaratıyor.Şahin mahallesi muhtarı Hüseyin Aydın, "Mahalle içinde aşırı hızla araba kullanmak marifet değildir.Sürücü hız yaptığı an şunu düşünmeli.Yaya yola çıkıyor olabilir!Aralarında komşun, hatta çocuğun da olabilir, hatta baban da" diyor.Hız felakettir.Bu sürücülerle mücadele etmek gerekir.Trafik ekipleri duyarlı olmalı!