Mersin’de güvenli internet semineri

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Gülnar ilçesinde öğrencilere yönelik 'güvenli internet' semineri düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Gülnar Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, ilçedeki 8 okuldan katılan öğrencilere güvenli internet ve siber suçlar anlatıldı. Seminerde video gösterileri, güvenli internet kullanımı, internette bilgi güvenilirliği, internet bağımlılığı, banka hesaplarının güvenilirliği, internet üzerinden güvenli alışveriş ve bilinçli sosyal medya kullanımı hakkında bilgilendirme yapılırken, öğrenciler, merak ettikleri konuları da soru-cevap şeklinde öğrenme fırsatı buldular. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanlarından Kürşad Buğra Bilgin, öğrencilere, güvenli internet erişimi, güvenli sosyal medya ve internet bağımlılığı konusunda bilgiler verdi. Bilgin, internet üzerinden en çok uygulanan e-hırsızlık yöntemleri konusunda öğrencileri bilgilendirirken, özellikle basit parolalar, sosyal ağ yönetmeleri, şifresiz ağlar, virüs ve programların dolandırıcılıkta kullanıldığını anlattı.