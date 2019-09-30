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Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı

Giriş Tarihi: 30.9.2019
Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı
ADANA'DA şüphe üzerine durdurulan otomobilin motor bölümünde, 2 kilo 550 gram esrar bulundu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir otomobilde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.Ekip, takibe aldığı otomobili merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin aracın motor bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buraya gizlenmiş 2 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Bunun üzerine araçtaki Serhat A. ve Kaan U. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Serhat A. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı
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