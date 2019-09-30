Şimşek, Altınordu karşısında

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FF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor
, deplasmanda oynayacağı Altınordu
maçına hazır. Bugün saat 19.00'da ligde çıkış arayan rakibi karşısında zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan mavi-lacivertli ekipte moraller yerinde.
Teknik direktör Uğur Tütüneker, gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Adana'ya mutlu dönmek için savaşacağız"
dedi. Takımının son haftalarda çok iyi bir çıkış yakaladığını söyleyerek, "Oyuncularımla konuştum. Altınordu'nun küçümsenmeyecek bir takım olduğunu belirttim. Sahada dikkatli olmak zorundayız. Hataya asla yer yok. Baktığımızda lig haftalar geçtikçe şekillenmeye başlıyor. Taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz"
dedi.