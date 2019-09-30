Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Şimşek, Altınordu karşısında

Şimşek, Altınordu karşısında

Giriş Tarihi: 30.9.2019
Şimşek, Altınordu karşısında
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, deplasmanda oynayacağı Altınordu maçına hazır. Bugün saat 19.00'da ligde çıkış arayan rakibi karşısında zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan mavi-lacivertli ekipte moraller yerinde. Teknik direktör Uğur Tütüneker, gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Adana'ya mutlu dönmek için savaşacağız" dedi. Takımının son haftalarda çok iyi bir çıkış yakaladığını söyleyerek, "Oyuncularımla konuştum. Altınordu'nun küçümsenmeyecek bir takım olduğunu belirttim. Sahada dikkatli olmak zorundayız. Hataya asla yer yok. Baktığımızda lig haftalar geçtikçe şekillenmeye başlıyor. Taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şimşek, Altınordu karşısında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN