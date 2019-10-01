779 hastaya evinde sağlık hizmeti veriliyor

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu ''Evde Sağlık Hizmetleri Palyatif Bakım Ekibi'' günde 50 hastaya evinde tedavi götürüyor. Erdemli Devlet Hastanesi 'Evde Sağlık Hizmetleri Palyatif Bakım Ekibi' birim sorumlusu Dr. Mustafa Uçar, eskiden günlük bir araçla 8 hastaya bakarken şimdi 3 araçla Cumartesi, Pazar dahil günde 50 hastaya evde bakım hizmeti sunulduğunu söyledi. Sağlık hizmeti alması gereken hastaların evine giderek tedavilerinde yardımcı olduklarını belirten Uçar, bunların önceden belirlenen çeşitli hastalıkları içerdiğini ve yerinde sağlık hizmeti alan kişilerden oluştuğunu belirtti.Erdemli'de şimdilik kayıtlı 779 hastaya evinde hizmet verildiğini vurgulayan Dr. Uçar, evde sağlık hizmetlerini birimde görevli personelle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin özverili bir şekilde 3 ekiple birlikte yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.