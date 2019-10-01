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Adanalı üç yıldız kampında

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Adanalı üç yıldız milli takım kampında
U17 Kadın Milli Hentbol Gelişim kamp kadrosuna Adana Adasokağı Spor Kulübü'nün 3 sporcusu davet edildi. Melek Tireng, Buket Haklıgör ve Sıla Kıyga'nın milli takım kampına davet edilmesi kulüpte büyük sevinç yaşattı. Adasokağı, bu yıl 2004-2006 yaş aralığındaki 14 sporcusunu milli takımlara gönderirken rekora gitti. AY yıldızlı formayı giymek istediğini belirten Melek Tireng, "Başarılı olacağıma inanıyorum" şeklinde konuştu. Buket Haklıgör ise hentbol oynamayı çok sevdiğini ifade ederek, "Adana'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu. Takımın yıldız isimlerinden Sıla Kıyga da, "Çok verimli bir kap dönemi geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
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Adanalı üç yıldız milli takım kampında
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