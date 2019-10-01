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Atık ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Atık ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor
GAZİANTEP'İN İslahiye ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki emekli gümrük memuru Halil Sungur, doğadan topladığı atık ağaç parçalarını marifetli elleri ile sanat eserine dönüştürerek, süs eşyası olarak kullanılmasını sağlıyor Sungur, görevi boyunca topladığı taşları da boyayarak süs eşyası haline getiriyor. Evinin iki odasına kurduğu atölyesinde çalışan Sungur, yaptığı eserleri misafirlerin beğenisine sunuyor. Kullanılmayan tahta, odun parçalarına hayalindeki şekilleri verdiğini anlatan Halil Sungur, "Tahta parçalarını işleyerek, çiçeklik, sehpa, abajur, dibek, kabartma mutfak eşyaları gibi birçok dekoratif ürüne dönüştürüyorum. Hayal ettiğim her şeyi yapabiliyorum. Yani ahşabı adeta hayallerimle süslüyorum" dedi.
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Atık ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor
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