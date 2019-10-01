Ayşe öğretmen büyük alkış aldı

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Hatay'da ücretli öğretmenlik yapan Ayşe Dönmez, bedensel engellileri tekerlekli sandalye hayaline kavuşturabilmek için kapı kapı dolaşıp yaklaşık 9 ayda 1 ton civarında mavi kapak topladı. Merkez Antakya ilçesinde, Üçgedik İlkokulu/Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 42 yaşındaki Dönmez, sınıfındaki "kaynaştırma öğrencilerinden" etkilenerek engellilerin yaşamına katkıda bulunmak istedi. Bunun üzerine araştırmalara başlayan Dönmez, haberlerde karşılaştırdığı mavi kapak kampanyasına destek vermek için kolları sıvadı. Ayşe öğretmen, Hatay Valiliğinden gerekli izinleri alarak başta okullar olmak üzere kentteki resmi kurumlarda, hastanelerde ve kafelerde mavi kapak toplamaya başladı. Gönüllülerin de katkılarıyla 9 ayda yaklaşık 1 ton kapak toplayan Dönmez, bir geri dönüşüm fabrikasına teslim edeceği kapaklar sayesinde engellilerin tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Öğretmen Dönmez, engelli vatandaşların yaşamına dokunmak için mavi kapak kampanyası kapsamında kentte bir çalışma başlattığını anlattı. Kampanya sayesinde engellilere umut olmak istediğini belirten Dönmez, " Eşimin de yardımıyla kapakları koyabileceğimiz kutular oluşturduk. İlk önce okullardan başladık çünkü bu bilinç küçük yaşlarda başlıyor. Onun için çocuklar daha duyarlı olduklarından okulda toplama girişimlerinde bulunduk. Daha sonra resmi kuruluşlar, hastaneler, kafeler bu şekilde Hatay'da çığ gibi büyüdük" dedi.