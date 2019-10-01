Bilişim Kongresi’nde Yakın Doğu’ya ödül

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Teknolojilerinde Evrensel Tasarım' teması altında çalışmaların paylaşıldığı ve engellilerin bilişime daha kolay erişmesi için yazılım uzmanlarına çağrı yapıldığı kongre kapsamında verilen "Engelsiz Bilişim 2019 Ödül Töreni"nde, Yakın Doğu Üniversitesi'ne yapmış olduğu engelsiz faaliyetler öncülüğü, çalıştay, etkinlik ve katkıları nedeniyle "Jüri Özel Ödülü" verildi. Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fahriye Altınay ile Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eşbaşkanı, Engelli Hakları İzleme Komite Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay ile KKTC Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Kıbrıs Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de kongreye davetli konuşmacı olarak katıldı.