Büyükşehir çöplüğü ağaçlandıracak

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde çöp dökülen 45 dönümlük alanı düzenleyerek ormana çevirecek. Doğal alandaki çöplük bölgesinin iyileştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzaladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Emel Kıraç, ilçelerdeki çevre sorununu çözmek amacıyla hazırlanan projelerin devam ettiğini belirterek, "İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde daha önce vahşi olarak depolanan çöp depolama sahalarını iyileştireceğiz. Bunun için ilk adımımızı attık. Daha önce Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'ndan aldığımız krediyle yeni depolama sahamızın kapasite artış projelerini yaptık, buradan artan bir miktar parayı çevre için en verimli bir şekilde kullanacağız" dedi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde il genelinde yaklaşık 45 dönümlük bir alanı ağaçlandıracağız. Böylelikle yeşil alan kapasitemizi artıracağız ve şehrimizi daha güzel ve sağlıklı bir alan kazandıracağız" diye konuştu.