Demirtaş festival alanını inceledi

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Valisi Mahmut Demirtaş, 4-6 Ekim tarihleri arasında Adana Valiliği himayesinde üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Adana Lezzet Festivali için yapılan hazırlıkları incelemek amacıyla Merkez Park'ı ziyaret etti. Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile yürütme kurulu üyelerinin hazır bulunduğu inceleme ziyaretinde ilgili yetkililerden festivale yönelik yapılan hazırlıklarda gelinen aşama hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, alanda dolaşarak her detayı yerinde inceledi. Vali Demirtaş, yaptığı inceleme sonrasında ''Bu yıl 'Büyük Akdeniz Şöleni' temasıyla gerçekleştireceğimiz festivalimizin tüm detaylarının üzerinde büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Vatandaşımızın her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünüyor, hazırlıklarımızı bu yönde sürdürüyoruz.'' ifadelerine yer verip birçok lezzete ev sahipliği yapacak festivale tüm lezzet tutkunlarını davet etti.