Gastronomi akademisi için imzalar atıldı

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Ticaret Odası'nın (GTO) "Gaziantep Gastronomi ve Mutfak Sanatları Akademisi" projesinin hayata geçirileceği merkez için imzalar atıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisine Başkan Fatma Şahin nezdinde teşekkür eden GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım imza töreninin ardından projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Projenin çok yönlü olduğuna dikkat çeken Tuncay Yıldırım, "Gaziantep olarak mutfak zenginliğimizi, kültürümüzü UNESCO ile tescilledik, gastronomi kenti belgesini aldık bitti diyemeyiz. Bu zengin kültürü katma değere dönüştürmeliyiz, tüm dünyaya satabilmeliyiz Turizme, ihracata, üretime kısacası gastronomi hizmetlerimizi kentin ekonomisine ve sosyal yaşamına değer katan bir yere taşımalıyız" dedi. Akademinin sektöre yönelik bir yetkilendirme ve belgelendirme merkezi olacağını da söyleyen Yıldırım, "Burada aynı zamanda da sektör çalışanlarımızın yetkinliklerini de belgelendireceğiz. Biliyorsunuz artık Mesleki Yeterlik Belgesi alma zorunluluğu var. Şu an tehlikeli mesleklerde zorunluluk olsa da yakın gelecekte tüm meslek dalları için bunun olacağını düşünüyoruz, olmalı da. Biz de aşçılık alanında yetkinlikleri belgelendireceğiz. Bunun için de alt yapı çalışmalarımız başladı" diye konuştu. Merkezin aynı zamanda proje üretim ve uygulama merkezi olacağını vurgulayan Yıldırım, merkezin GTO'nun sektöre hizmet edecek projeleri için bir üs olacağını ve İŞKUR, SGK gibi kurumlarla ya da dış fon sağlayıcılarla yapılacak işbirlikleri ile de üyeye destek alanları açacaklarını söyledi.