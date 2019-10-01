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akrabasının ortağı olduğu kuyumcudan 20 bin dolar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, kuyumcunun olmadığı anda 2 deste para alarak cebine koyan hırsız, rahatlığıyla pes dedirtti. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içinde yaptığı çalışmalarla birçok suçluyu yakaladı. Cami Şerif Mahallesi'nde bir kuyumcudan 20 bin dolar çalınmasıyla ilgili çalışma yürüten ekipler, şüpheliler F.Ö. ve O.Ç.'nin kiraladıkları arabayla Gaziantep'e gittiklerini tespit etti. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte operasyon yapan Mersin polisi, şahısları yakalayarak, kentte getirdi. Şahıslarını üzerinde yapılan aramada 17 bin 400 dolar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.