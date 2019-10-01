İtfaiyecilerin zorlu koşulları bu sergide

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, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında, İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanı Rıfat Şen'in objektifinden, ateş, hava, su ve fotoğrafın mücadelesi anlatan 'Element savaşları' fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanı Rıfat Şen, Mersin Marina'da açtığı sergisi ile itfaiyecilerin çalışma şartlarını gözler önüne serdi. 40 fotoğrafın yer aldığı sergi, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında oluşturuldu. İtfaiyecilerin yangın öncesi, müdahale anı ve sonrasının yer aldığı fotoğrafların, 25 Eylül 1 Ekim İtfaiye Haftası için sergilendiğini belirten Şen, "Düzenlemiş olduğumuz bu fotoğraf sergisi İtfaiye Daire Başkanlığı ve çalışanlarının algıda seçicilik oluşturması anlamında düzenlemiş olduğumuz bir sergidir" dedi.