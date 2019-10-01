Melih ABİ: Yüksek sesle müzik dinleyen sürücüler uyarılmalı

BUGÜN NELER OLDU

Kırmızı ışıkta yanınıza yaklaşan camı açık araçtan gürültülü bir şekilde müzik sesi geliyor.İnsanlar arabada müzik dinleyebilir...Ama yüksek sesle dinleyip başka bir araç sürücüsünü rahatsız edemez!Beyinsizlere dinler ama!Onların bunu yapmaya hakkı var!Cıs tak, cıs tak!Sonuna kadar açılmış ses insanda kafa bırakmaz ki.Sıcakta camları kapatıp klimaları açtıkları için ne yaptıklarını kimse bilmiyordu.Havalar serinledi, magandalar da camları açınca iş ortaya çıktı.Çevredekiler rahatsız olmuş, olmamış umurlarında değil.Trafik polisleri buna dikkat etmeli.İstediği müziği dinlesinler.Ama kimseyi rahatsız etmeden!Bangır bangır bağırtarak diğer sürücüleri rahatsız etmesinler!belediye yönetimi tarafından meydan olarak yapılan Kleopatra kapısı yanındaki alan, CHP yönetimi tarafından atıl vaziyette bırakıldı.Kleopatra kapısı Caminur Mahallesi'ndeki pürüzler öne sürülerek öyle bırakıldı.Pürüz denilen şeyler nedir?Şehir merkezindeki alanın atıl durumda kalması Tarsusluları üzüyor.Tarsus'un böyle bir meydana ihtiyacı var.Vatandaşlar projenin sürüncemede bırakılmayıp bir an önce hayata geçirilmesini istiyor.Bazı bölümlerinin arkeolojik araştırmalar için kazılmasının ardından kültür varlıkları ve Tabiatı Koruma Kurulu buraya bina yapılmaması koşuluyla alanın meydan olarak düzenlenip kullanıma açılmasına karar verdi.Alan açıldığında çevreye canlılık getirecek ayrıca Kleopatra kapısını daha görkemli hale gelmesini sağlayacaktır.Tarsuslu bu sorunun çözümlenmesi bekliyor başkan haberiniz olsun.