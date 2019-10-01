Motosiklet sürücüsü otomobile çarparak öldü

BUGÜN NELER OLDU

meydana gelenkazada hayatınıkaybeden motosikletsürücüsününotomobileçarpma anıgüvenlik kamerasıtarafındangörüntülendi.Edinilenbilgiye göre, kaza 29 EylülPazar günü Yüreğir ilçesi 19Mayıs Mahallesi'nde meydanageldi. İddiaya göre,01 AAC 833 plakalı otomobilsürücüsü yolun sol tarafınapark etti. Bir süre sonraotomobiline binip sağ tarafadönerek ara sokağa girmekistediği sırada, fırındaçalışan 2 çocuk babası SavaşÇetin (26) motosikletle hızlagelerek otomobile çarptı.Çarpmanın etkisiyle motosiklettensavrulan sürücü,asfalt zemine düşüp sürüklendi.Çevrede kazayı görenvatandaşlar ve sürücü yaralınınyardımına koştu. Buanlar ise güvenlik kamerasıtarafından görüntülendi.Olay yerine gelen sağlıkekiplerince hastaneye kaldırılanyaralı, kurtarılamadı.Kaza sonrası otomobil sürücüsüpolis merkezine giderekteslim oldu. Hem otomobildehem de motosiklettede maddi hasarın meydanageldiği kazayla ilgili incelemesürüyor.