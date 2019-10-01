Motosiklet sürücüsü otomobile çarparak öldü

ADANA'DA
meydana gelen
kazada hayatını
kaybeden motosiklet
sürücüsünün
otomobile
çarpma anı
güvenlik kamerası
tarafından
görüntülendi.
Edinilen
bilgiye göre, kaza 29 Eylül
Pazar günü Yüreğir ilçesi 19
Mayıs Mahallesi'nde meydana
geldi. İddiaya göre,
01 AAC 833 plakalı otomobil
sürücüsü yolun sol tarafına
park etti. Bir süre sonra
otomobiline binip sağ tarafa
dönerek ara sokağa girmek
istediği sırada, fırında
çalışan 2 çocuk babası Savaş
Çetin (26) motosikletle hızla
gelerek otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten
savrulan sürücü,
asfalt zemine düşüp sürüklendi.
Çevrede kazayı gören
vatandaşlar ve sürücü yaralının
yardımına koştu. Bu
anlar ise güvenlik kamerası
tarafından görüntülendi.
Olay yerine gelen sağlık
ekiplerince hastaneye kaldırılan
yaralı, kurtarılamadı.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü
polis merkezine giderek
teslim oldu. Hem otomobilde
hem de motosiklette
de maddi hasarın meydana
geldiği kazayla ilgili inceleme
sürüyor.