Palut depremi

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FF 1. Lig takımlarından Hatayspor'da teknik direktördepremi yaşanıyor. Başarılı teknik adamıngalibiyeti sonrası görevden alındığı iddiaları Hatay'ı adeta ayağa kaldırdı.Bordo-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar yönetimin aldığı karara tepki göstermek için sosyal medya üzerinden örgütlenerektesislerinde kararı protesto etti. Teknik direktörBazı taraftarların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.Hatay'da yer yerinden oynarken, teknik direktör'un görevden alınması ile ilgili yönetim kurulu sessizliğini koruyor.Basın mensuplarının telefonlara bakmayan yönetime tepki her geçen saat daha da büyüyor.GEÇTIĞIMIZ sezon Şubat ayından itibaren teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ligde yenilgi yüzü görmeyen bordo-beyazlılar Akhisar maçında ilk yenilgisini aldı. Kısıtlı imkanlara rağmen beklentilerin üstüne çıkan Hatayspor, play-off finalinde Gazişehir'e penaltılarla kaybetti ve Süper Lig'in de kapısından döndü.HATAYSPOR İlhan Palut yönetiminde tarihinde ilk defa Ziraat Türkiye kupasında çeyrek finale yükseldi. Başakşehir'i kupa dışına iten Hatayspor, çeyrek finalde Galatasaray ile karşı karşıya geldi. İlk maçı Türk Telekom'da 2-0 kaybeden Hatayspor, kendi sahasında Galatarasay'ı 4-2 mağlup etmesine rağmen kupaya çeyrek finalde veda etti.HATAYSPOR'UN alt yapısından yetişen, senelerce formasını giyen, kaptanlığını yapan İlhan Palut, göreve geldikten sonra elde ettiği başarılarla kulüp tarihine altın harflerle yazılan başarılara imza attı. 2017- 18 sezonunda 2.Lig Kırmızı Grup'u lider tamamlayarak 1. Lig'e yükselen Hatayspor, özellikle ikinci yarıda göz alıcı bir performans ortaya koydu.HATAYSPOR'A oynattığı oyunla adından söz ettiren teknik direktör İlhan Palut, her ne kadar mutlu sona ulaşamasalar da futbolseverlerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Göz alıcı bir performans ortaya koyan başarılı hoca, Hatay'daki başarısının ardından Süper Lig kulüperinin dikkatini çekmeyi başarmış ve teklif almasına rağmen Hatayspor'da kalmıştı.