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FF 1. Lig takımlarından Hatayspor'da teknik direktör İlhan Palut
depremi yaşanıyor. Başarılı teknik adamın Eskişehirspor
galibiyeti sonrası görevden alındığı iddiaları Hatay'ı adeta ayağa kaldırdı. Alınan karar nedeni ile kulübün onursal başkanı Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ve yönetim kuruluna tepkiler çığ gibi büyüdü.
Bordo-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar yönetimin aldığı karara tepki göstermek için sosyal medya üzerinden örgütlenerek Hatayspor
tesislerinde kararı protesto etti. Teknik direktör İlhan Palut'un görevine dönene kadar tesislerde nöbet tutmaya devam edeceklerini belirten taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı.
Bazı taraftarların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Hatay'da yer yerinden oynarken, teknik direktör İlhan Palut
'un görevden alınması ile ilgili yönetim kurulu sessizliğini koruyor. Başarılı teknik adamın görevden alınmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan yönetim kurulundan kimseye ulaşılamıyor.
Basın mensuplarının telefonlara bakmayan yönetime tepki her geçen saat daha da büyüyor.
SÜPER LİG KAPISINDAN DÖNDÜ
GEÇTIĞIMIZ sezon Şubat ayından itibaren teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ligde yenilgi yüzü görmeyen bordo-beyazlılar Akhisar maçında ilk yenilgisini aldı. Kısıtlı imkanlara rağmen beklentilerin üstüne çıkan Hatayspor, play-off finalinde Gazişehir'e penaltılarla kaybetti ve Süper Lig'in de kapısından döndü.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALI BILE GÖRDÜ
HATAYSPOR İlhan Palut yönetiminde tarihinde ilk defa Ziraat Türkiye kupasında çeyrek finale yükseldi. Başakşehir'i kupa dışına iten Hatayspor, çeyrek finalde Galatasaray ile karşı karşıya geldi. İlk maçı Türk Telekom'da 2-0 kaybeden Hatayspor, kendi sahasında Galatarasay'ı 4-2 mağlup etmesine rağmen kupaya çeyrek finalde veda etti.
İLHAN PALUT'UN BAŞARI ÖYKÜSÜ
HATAYSPOR'UN alt yapısından yetişen, senelerce formasını giyen, kaptanlığını yapan İlhan Palut, göreve geldikten sonra elde ettiği başarılarla kulüp tarihine altın harflerle yazılan başarılara imza attı. 2017- 18 sezonunda 2.
Lig Kırmızı Grup'u lider tamamlayarak 1. Lig'e yükselen Hatayspor, özellikle ikinci yarıda göz alıcı bir performans ortaya koydu.
TEKLİFLERE RAĞMEN HATAY'DA KALDI
HATAYSPOR'A oynattığı oyunla adından söz ettiren teknik direktör İlhan Palut, her ne kadar mutlu sona ulaşamasalar da futbolseverlerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Göz alıcı bir performans ortaya koyan başarılı hoca, Hatay'daki başarısının ardından Süper Lig kulüperinin dikkatini çekmeyi başarmış ve teklif almasına rağmen Hatayspor'da kalmıştı.