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Posta güvercinleri yarıştı

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Posta güvercinleri yarıştı
TÜRKİYE Güvercin Federasyonu (TGF) tarafından, Şırnak'tan başlatılan posta güvercini yarışması Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde son buldu. Türkiye'nin farklı illerinden 500 posta güvercininin katıldığı yarışmada kuşlar, Şırnak'ın İdil ilçesinden Reyhanlı'ya 490 kilometre yol katetti. Yarışlarda derece giren güvercinlerin tespiti için ayaklarına numara ve çip takıldı. Yarışmayı, Hatay'dan katılan Neşat Ataş'a ait güvercin birinci tamamladı. Dereceye giren kuşların sahiplerine kupa ve para ödülü verildi. Organizasyon sorumlusu Ayhan Sinnep, Şırnak'tan gökyüzüne salınan güvercinlerin 490 kilometre mesafe katettiğini söyledi. Hatay'da ilk kez böyle bir organizasyon yaptıkları için mutlu olduklarını belirten Sinnep, ''Yarışlara Türkiye'nin tüm illerinden katılım sağlandı. 170 kişinin 500 posta güvercini ile katıldığı yarışı 104 güvercin tamamladı" dedi.
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