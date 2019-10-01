Ressamlardan 18 özel eser

BUGÜN NELER OLDU

Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve Tataristan resim sanatçıları Rabis Saliakhov, Viktoriia Egorova, Rustam Gabbasov, İlshat Mingazov ve Vitalii Petrov'un 18 eserinden, Kırgızistanlı sanatçılar Baizak Alybaev'in 41 eserinden, Azat Idrisov'un 33 eserinden, Kazakistanlı sanatçılar Omar Babazhanov'un 25 eserinden ve Kuandyk Baimukhanov'un 33 eserinden oluşan kişisel ve karma sergiler Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda gerçekleştirilecek kişisel resim sergilerinin açılışı büyük ilgi gördü. Tataristanlı sanatçılardan Viktoria Egorova'nın "Aramızdaki Melekler" isimli eserlerinde dekoratif bir tarz göze çarpıyor. Rustam Gabbasov'un eserlerinde ise dışavurumcu naif sanat tarzı görülüyor. Rabis Salyakhov'un çalışmaları ulusal-etnik tarzda yer alırken, Vitaly Petrovich'in eserleri, Chuvash halk kültürünü anlatıyor. Kazak sanatçı Omar Babazhanov'un 25 eserinden oluşan kişisel resim sergisinde, tarihi eserlerin portreleri, Kazakların maddi anıtları ve manevi mirasını gösteren çalışmalar yer alıyor.