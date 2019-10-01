Şehitkamil Belediyesi meslek sahibi yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi'nin bayan kuaförlüğü kursuna katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aldıkları sertifikayla işletme açarak aile ekonomisine katkıda bulunabiliyor. Münifpaşa Aile Merkezi'nde açılan kuaförlük kursu kadınlar tarafından yoğun talep görüyor. Özellikle gençler ve ev hanımlarının meslek sahibi olma adına katıldıkları kuaförlük kursuna ilgi gün geçtikçe artıyor. Münifpaşa Aile Merkezi'nde bayan kuaförlük kursunda 6 ay süren eğitim veriyor. Kursiyerlere; saç kesimi, boya, perma, röfle, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj ile epilasyon eğitimi teorik ve uygulamalı olarak veriliyor.