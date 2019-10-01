Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Şehitkamil Belediyesi meslek sahibi yapıyor

Şehitkamil Belediyesi meslek sahibi yapıyor

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2019
Şehitkamil Belediyesi meslek sahibi yapıyor
ŞEHİTKAMİL Belediyesi'nin bayan kuaförlüğü kursuna katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aldıkları sertifikayla işletme açarak aile ekonomisine katkıda bulunabiliyor. Münifpaşa Aile Merkezi'nde açılan kuaförlük kursu kadınlar tarafından yoğun talep görüyor. Özellikle gençler ve ev hanımlarının meslek sahibi olma adına katıldıkları kuaförlük kursuna ilgi gün geçtikçe artıyor. Münifpaşa Aile Merkezi'nde bayan kuaförlük kursunda 6 ay süren eğitim veriyor. Kursiyerlere; saç kesimi, boya, perma, röfle, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj ile epilasyon eğitimi teorik ve uygulamalı olarak veriliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehitkamil Belediyesi meslek sahibi yapıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN