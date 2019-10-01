Tahmazoğlu, gazilerle motorla şehir turu yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Türk Chopper Motosiklet Kulübünce müşterek düzenlenen "Gaziler Sürüşü"nün yedincisine katılarak motorla şehir turu yaptı. Şahinbey Belediyesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Türk Chopper Motosiklet Kulübünce düzenlenen "Gaziler Sürüşü"nün yedincisi Mavikent'te Şehit aileleri ve Gaziler için Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan konutların önünden başladı. Tur öncesinde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehit ve Gazi ailelerine aşure ikramında bulundu. Programda motosiklet kullanan Tahmazoğlu, "Bu yıl 7.'sini düzenlediğimiz Gaziler Sürüşü 'ne Gazilerimiz ve Şehit yakınlarımız için yapılan konutlardan başlayarak, bir şehir turu düzenledik. Bu etkinliğimize katıldıkları ve renk kattıkları için Türk Chopper ailesine teşekkür ediyor, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum" dedi.