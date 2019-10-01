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Tarihe büyük saygısızlık

Halen kullanılmakta olan dünyanın en eski köprüsü üzerine sprey boya ile yazıların yazılmasına vatandaşlar tepki gösterdi

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Tarihe büyük saygısızlık
Dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprüsü olan Taşköprü'nün üzerine kimliği belirsiz şahıslar tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı. Yazılan yazıları gören vatandaşlar tepki gösterdi. Roma İmparatorluğu döneminde 384 yılında İmparator Hadrian tarafından mimar Auxentius'a inşa ettirilerek 'Justinian Köprüsü' adı verilen, zamanla Taşköprü adını alan ve halen kullanılan bin 635 yıllık Taşköprü'ye sprey boyalarla yazılan yazıları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Dünyanın halen şehir içi trafikte kullanılan en eski köprüsü olma özelliğini de taşıyan Taşköprü'de sprey boya yazılan yazılardan bazılarının, yine aynı renk boyalar ile üzerinin boyanmak istendiği görüldü. Yazılara tepki gösteren vatandaşlardan Ali Çalışır, "Köprümüz, son zamanlarda turist çeken bir yer ama bakımsız. Yeni belediye seçimleri oldu, bizde yeni belediyeden beklentilerimiz var. Esnaf buradan para kazanıyor. Buraya bir güvenlik görevlisi görevlendirseler" dedi. Öğrenci Berfin Pekta de, "Ben her sabah bu yoldan gidip geliyorum böyle eski bir köprü yazılar falan yazıyorlar hoş değil. Giderken de hoş gözükmüyor gözümüze. Buranın bir tarihi var. Bunların silinmesini isteriz. Gerekli kişilere buradan söyleyelim" diye konuştu. Adana'nın simgesi olarak kabul edilen ve aslen 21 gözlü olan Taşköprü, Seyhan Nehri'nin ıslahı sırasında 7 gözünün toprak altında kalmasıyla 14 gözlü olarak hizmet veriyor. Taşköprü, 8,7 metre genişliğinde ve 291 metre uzunluğunda.

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Tarihe büyük saygısızlık
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