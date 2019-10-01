Türkiye 2’ncisi K.Maraş’tan çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Çocuk Dergisi'nin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği Mars'ta Hayat Hikaye Yarışması'nın Türkiye 2'ncisi Kahramanmaraş'tan çıktı. Gazi Ortaokulu öğrencisi Didem Ülkü Demirci ödülünü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un elinden aldı. Türkiye genelinden binlerce hikaye başvurusu alınan yarışmada Türkiye derecesine giren hikayeler; Elazığ, Kahramanmaraş ve Konya'dan oldu. Elazığ'dan katılan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Yusuf Çağrı Güler'in hikayesi yarışmanın birincisi seçilirken Kahramanmaraş'tan katılan Gazi Ortaokulu öğrencisi Didem Ülkü Demirci'nin hikayesi ikinci, Konya'dan katılan İhsan Kabadayı Ortaokulu öğrencisi Nezaket Sena Özgüner'in hikayesi de üçüncü seçildi.