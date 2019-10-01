Yat rallicileri sevgi çemberi oluşturdu

BUGÜN NELER OLDU

ürkiye sahillerinin güzelliklerine dikkat çekmek ve güzellikleri keşfetmek için yola çıkan 41 yelkenli Hatay'ın turizm kenti Arsuz'da sevgi çemberi oluşturdular.İskenderun Deniz Ticaret Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirilen ralli kapsamında Türkiye'de balıkçı barınağından yat limanına dönüştürülen ilk ve tek yer olannda demirleyen rallicilere burada yöresel ürünlerden oluşan yiyecekler ve sacda börek ikram edildi.