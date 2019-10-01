Yat rallicileri sevgi çemberi oluşturdu

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ürkiye sahillerinin güzelliklerine dikkat çekmek ve güzellikleri keşfetmek için yola çıkan 41 yelkenli Hatay'ın turizm kenti Arsuz'da sevgi çemberi oluşturdular. Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği (DADD) üyesi 41 yelkenli, sahillerin güzelliklerini tanımak ve denizciliği geliştirmek için çıktıkları Akdeniz Yat Rallisi kapsamında İskenderun ve Arsuz'da iki gün kaldılar.
İskenderun Deniz Ticaret Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirilen ralli kapsamında Türkiye'de balıkçı barınağından yat limanına dönüştürülen ilk ve tek yer olan Arsuz Madenli Yat Limanı'
nda demirleyen rallicilere burada yöresel ürünlerden oluşan yiyecekler ve sacda börek ikram edildi. Düzenlenen kokteylde ise ralliciler canlı müzik eşliğinde dans edip eğlendiler.