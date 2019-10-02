Adana yeni sezona ‘merhaba’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

dana'da 2019-2020 futbol sezonu açıldı. Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Dr. Ahmet Bozan,dedi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen törene amatör spor kulüpleri ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı. Adana İl Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Kürşat Uçar göreve geldiklerinden bu yana en iyi şekilde çalıştıklarını kaydederek,dedi. 2019-2020 sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunan ASKF Başkanı Bozan ise "Federasyon olarak hakem arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştık. Onlara tesislerimizi, gönlümüzü açtık.diye konuştu.