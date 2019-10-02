Adana yeni sezona ‘merhaba’ dedi

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dana'da 2019-2020 futbol sezonu açıldı. Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Dr. Ahmet Bozan, "Federasyon olarak yardımcı çalışmaya devam ediyoruz"
dedi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen törene amatör spor kulüpleri ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı. Adana İl Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Kürşat Uçar göreve geldiklerinden bu yana en iyi şekilde çalıştıklarını kaydederek, "Bizler daha önceden de olduğu gibi adalet duygusuyla beraber herkese eşit mesafede, hak eden hak ettiği görevi vererek uzun yıllar üst düzeyde hizmet edecek hakemler yetiştirmek için çalışacağız. 110 hakemimiz bu sezon görev yapmaya hazır durumda"
dedi. 2019-2020 sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunan ASKF Başkanı Bozan ise "Federasyon olarak hakem arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştık. Onlara tesislerimizi, gönlümüzü açtık. Şu ana kadar bu işi en iyi şekilde götürdüğümüz gibi daha iyisini yapmak için de gayret edeceğiz"
diye konuştu.