Akkuyu’da görevli Rusların çocukları için okul yapıldı

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Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışmaları kapsamında görev yapan Rusların çocukları için inşa edilen okulun açılışı gerçekleştirildi. Akkuyu Nükleer AŞ ile yüklenici firmalarda görev yapan Rus personelin çocuklarına yönelik Silifke ilçesi Yeni Mahalle'de çok derslikli okul inşa edildi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitimler verecek Özel Moskova Milletlerarası Okulu, törenle açıldı. Akkuyu Nükleer AŞ Yönetici Direktörü Aleksey Frolov, okulun oluşturulmasında emeği geçen kuruluşlara teşekkür etti. Okulda eğitim öğretim yılının kısa süre önce başladığını belirten Frolov, "Ancak biz bunu bir törenle de kutlamak istedik. Okulun açılışını eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz heyecanla bekliyordu." diye konuştu. Okulun, çalışanların aileleri için önem taşıdığını vurgulayan Frolov, şöyle devam etti: "Böyle bir okulun burada açılmasına kesinlikle ihtiyaç vardı. Bu bölgede geliştirilen ve çok önemli bir proje olan Akkuyu NGS kapsamında Rusya'dan uzmanlar geldi. Bu uzmanlar gelirken, ailelerini beraberinde getiriyor. Bu çocukların kesinlikle okul ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu ihtiyacı dikkate alarak bir okul açtık. Bu okul, tamamen Rus eğitim ve öğretim standartlarına göre eğitim verecek. Eğitim gören çocuklarımız, Rusya'nın bir okulunda eğitim görmüş gibi olacak."