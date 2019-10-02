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Davetsiz otomobil pastaneye girdi

Seyhan’da kontrolden çıkan otomobil yol kenarında önünde müşterilerin oturduğu pastaneye girdi. Kazada 6 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Davetsiz otomobil pastaneye girdi
ADANA'NIN Merkez Seyhan ilçesinde Yiğitcan T. yönetimindeki 01 VF 130 plakalı otomobil, Bülent Angın Bulvarı'nda kontrolden çıkarak pastane önünde oturan müşterilere çarptıktan sonra iş yerinin mutfağına girdi.
KAZADA yaralanan müşterilerden İsmail Eynallı, çağrılan ambulansla götürüldüğü Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
OTOMOBIL sürücüsünün de aralarında bulunduğu 5 kişi ise ayakta tedavi edildi.
GÜVENLIK kamerasına yansıyan kazada, işyerinde maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Davetsiz otomobil pastaneye girdi
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