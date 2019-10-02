Fırsatı değerlendiremedik

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de deplasmanda Altınordu ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker, öne geçtikleri karşılaşmada skoru koruyamamalarından şikayet etti. Tütüneker,şeklinde konuştu.TECRÜBELI teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Bizi kendi sahamıza ittiler. 2-1'den sonra Samed Ali Kaya'nın bomboş yakaladığı bir pozisyon vardı.Bunları da en kısa zamanda düzelteceğiz. Seyir açısından iyi bir maç olduğunu düşünüyorum.KARŞILAŞMA sonrası Adana'ya dönerek bu hafta sahasında konuk edeceği Menemenspor maçı hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertli ekipte Uğur Tütüneker,ifadelerini kullandı.Altınordu deplasmanına İzmir'e giden yaşlı bir Adana Demirspor taraftarı kadın, kulübün renkleri mavi saçlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Deplasman tribününde yer alan diğer taraftarlarda takımlarına gönül veren büyüklerine ilgi gösterdi.