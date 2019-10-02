Fırsatı değerlendiremedik

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FF 1. Lig'de deplasmanda Altınordu ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker, öne geçtikleri karşılaşmada skoru koruyamamalarından şikayet etti. Tütüneker, "Maçta 2-0 öne geçtikten sonra topa sahip olmamız gerekiyordu ama tam tersi bunu Altınordu yaptı"
şeklinde konuştu.
KISA ZAMANDA DÜZELTECEĞIZ
TECRÜBELI teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Bizi kendi sahamıza ittiler. 2-1'den sonra Samed Ali Kaya'nın bomboş yakaladığı bir pozisyon vardı. Bu pozisyonları değerlendirmek lazım. Pozisyon geldiği zaman atamazsak, sonra öyle veya böyle golü kalemizde görüyoruz. 3 puanı elimizin tersi ile ittik.
Bunları da en kısa zamanda düzelteceğiz. Seyir açısından iyi bir maç olduğunu düşünüyorum."
SERIYİ SÜRDÜRMEK ISTIYORUZ
KARŞILAŞMA sonrası Adana'ya dönerek bu hafta sahasında konuk edeceği Menemenspor maçı hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertli ekipte Uğur Tütüneker, "Çıkışımızı sürdürüyoruz. Ligin yenilgi yüzü görmeyen takımlarından bir tanesiyiz. Bu yüzden bu seriyi sürdürmek istiyoruz. Haftaya oynayacağımız Menemenspor karşılaşmasına da büyük önem veriyoruz"
ifadelerini kullandı.
Altınordu deplasmanına İzmir'e giden yaşlı bir Adana Demirspor taraftarı kadın, kulübün renkleri mavi saçlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Deplasman tribününde yer alan diğer taraftarlarda takımlarına gönül veren büyüklerine ilgi gösterdi.