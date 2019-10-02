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’te iplik atölyesinde yangın

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Gaziantep’te iplik atölyesinde yangın
GAZİANTEP'TE bir iplik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi 1. Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iplik atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İpliklerin alev alması sonucu çevreye yoğun duman yayılırken, dumandan hafif etkilenen iki itfaiye eri hastanede tedavi altına alındı. Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında yaklaşık 20 ton iplik zarar gördü. İtfaiye ekipleri ısı geçirmeyen alüminyum kaplı özel kıyafetle atölyedeki soğutma çalışmasını sürdürüyor.
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Gaziantep’te iplik atölyesinde yangın
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