Marşpiyelden çorap çoraptan da esrar çıktı

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Adana'da polis, Doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine takibe aldığı aracı, durdurup, özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Oscar'la didik didik aradı. Köpek, arabanın iç taban kısmına uyarı verince ekipler de buraya yoğunlaştı. Otomobilin marşpiyel kısmı olan sağ arka lastik önünde demir kapakla özel olarak oluşturulan zuladaki 8 ayrı uzun siyah çoraptan tam 20 kilo 500 gram esrar çıktı; 29 yaşındaki Erdal E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Doğu illerinden Adana'ya yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin tüm giriş ve çıkışlarını tuttu. Erdal E. yönetimindeki 06 DK 2050 plakalı lüks bir otomobili takibe alan polis, söz konusu aracı Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde yer alan İncirlik Park Alanı'nda oluşturulan kontrol noktasında durdurdu.Özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Oscar'ın da yardımıyla aracı kontrol eden ekipler, köpeğin otomobilin iç taban kısmına uyarı vermesi üzerine Erdal E. gözaltına alınırken, araba da Şakirpaşa Polis Merkezi'ne çekildi. Araçta yapılan aramalarda; aracın marşpiyel kısmı olan arka sağ lastik önünde özel olarak marşpiyel kısmına demir kapak oluşturulduğu tespit edildi.Kapağı açan ekipler, buradaki iki ayrı özel bölmede 8 ayrı siyah uzun çorapla karşılaştı. Çorapları çıkartıp içerisindeki dışı şeffaf bantla sarılı toplam 40 paket halinde tam 20 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Sorgusunda aracında oluşturulan özel zula ve içindeki uyuşturucudan haberi olmadığını öne süren Erdal E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.