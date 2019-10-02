Melih ABİ: Lunapark yerleşim yerlerinin arasında gürültü had safhada

Lunaparklar çocukların neşeyle eğlendiği yerlerdir.

Lunaparklarda sadece çocuklar eğlenmez anne ve babaların da eğleneceği aletler var.

Heyecanımızı yükselten!

Bu gibi yerler kent merkezlerinden uzak yerlere kurulur ki kimse rahatsız olmasın!

Tarsus hariç!

82 Evler civarındaki lunapark çevrede oturanlara ciddi rahatsızlık veriyor.

Burada oturan bir bayan okurumuz aradı.

Gürültüden rahatlarının kaçtığını söyledi.

Hem de ne gürültü, araçlara binenlerin gürültüsü, yüksek sesle çalınan müziğin gürültüsü.

Lunapark orada oturanların kabusu oldu.

Aynı yerde yüksek sesle müzik çalan başka bir yer daha var.

Gecenin geç saatlerine kadar çalınan müzikler çevreyi rahatsız ediyor.

Başkalarının eğlencesi orada oturanların kabusu oluyor.

Başkan Haluk Bozdoğan'ın sesi çıkmıyor!

Benim işim siyaset değil, millete hizmet.

Aksayan yönleri de ilgililere iletmek!

Yazdıklarım aynı zamanda birer kayıttır unutulmasın!

Hizmet yap takdir edelim!

Hepsi bu…

***

Havai fişek atılması yasaklanmalı



YİNE Tarsus yine gürültü kirliliği.

Tarsus'ta bayağı havai fişek atılıyor.

Beyhan Gür, "Havai fişeklerin atılması asla bir kutlama aracı olamaz.

Çocuklarda korku sendromu, kuşlarda ölüme neden oluyor.

Yasaklanmalı" diyor.

Haklı...

Hem de çok haklı.

Bence de yasaklanmalı çünkü gerek insan gerekse hayvan sağlığı önemli.